Доставка цветов в Москве

Гарантия качества

Мы работаем только с лучшими флористами в Москве, и закупаем цветы напрямую с плантаций Эквадора, Голландии и России. Это помогает нам поддерживать низкие цены и гарантировать 100% свежести. Если у вас возникли вопросы к заказанным цветам, свяжитесь с нами — и мы сможем изменить его состав, заменить на новый или вернуть вам деньги.