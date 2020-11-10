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Доставка цветов в Москве

Осенние букеты

Новинка
40 см
30 см
Букет "Прелесть"
Хризантема кустовая сталион - 3, Лизиантус - 4, Роза розовая 50см - 5, Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Лента
Букет "Прелесть"
2 880
Новинка
40 см
25 см
Букет "Крем-карамель"
Герберы - 3, Роза кустовая 50см - 3, Альстромерии - 2, Лизиантус - 2, Аспидистра, Пучок сухоцвет (в ассортименте), Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Лента
Букет "Крем-карамель"
2 740
35 см
30 см
Букет из 51 красной розы 40 см
Роза красная 40 см. (Россия) - 51, Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Лента
Букет из 51 красной розы 40 см
3 720
35 см
30 см
Композиция "Искорка радости"
Шляпная коробка (20x16см), Оазис, Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Гипсофила, Лента
Композиция "Искорка радости"
2 730
Новинка
50 см
40 см
Букет "Пудра"
Роза кустовая 50см - 5, Роза белая 50см - 4, Роза розовая 50см - 2, Лизиантус - 2, Эвкалипт цинерия, Лимониум, Вероника кустовая, Пучок сухоцвет (в ассортименте), Папоротник, Хлопок 1 шт., Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Лента
Букет "Пудра"
4 320
Новинка
50 см
30 см
Букет "Муза"
Подсолнух - 3, Роза кустовая 50см - 4, Лизиантус - 3, Аспидистра, Вероника кустовая, Краспедия, Озотамнус, Папоротник, Эвкалипт цинерия, Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Лента
Букет "Муза"
4 710
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Хит продаж

Хит продаж
48 см
30 см
Букет "Амур"
Роза красная 50см - 15, Рускус, Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Лента
Букет "Амур"
2 420
33 см
25 см
Композиция "Единственная"
Роза розовая 50см - 3, Лизиантус - 3, Хризантема кустовая сантини белая - 1, Шляпная коробка (20x16см), Оазис, Пленка, Фисташка, Рускус, Бувардия, Лента
Композиция "Единственная"
3 160
Хит продаж
40 см
30 см
Букет "Аромат Прованса"
Хризантема кустовая - 4, Роза розовая 50см - 5, Фетр, Лента, Салал
Букет "Аромат Прованса"
1 760
30 см
20 см
Композиция "Кремовый шик"
Роза кремовая 50см - 3, Хризантема филин Грин - 2, Лизиантус - 2, Гвоздика кустовая - 2, Шляпная коробка (20x16см), Оазис, Пленка, Солидаго, Фисташка, Лента
Композиция "Кремовый шик"
2 910
40 см
25 см
Букет "Романтика"
Лизиантус - 4, Роза розовая 50см - 5, Фетр, Лента
Букет "Романтика"
1 850
30 см
20 см
Композиция "Мисс очарование"
Роза розовая 50см - 7, Лизиантус - 3, Гвоздика кустовая - 3, Шляпная коробка (20x16см), Оазис, Пленка, Фисташка, Рускус, Лента
Композиция "Мисс очарование"
3 120
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Новинки

Новинка
45 см
30 см
Букет "Белый шоколад"
Роза белая 50см - 5, Роза кустовая 50см - 3, Хризантема кустовая сантини белая - 3, Лизиантус - 3, Гиперикум, Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Лента, Эвкалипт популус
Букет "Белый шоколад"
3 370
Новинка
50 см
40 см
Букет "Мечты о Париже"
Роза белая 50см - 6, Роза розовая 50см - 3, Гвоздики - 3, Лизиантус - 3, Роза кустовая 50см - 2, Озотамнус, Эвкалипт парвифолия, Гиперикум, Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Лента
Букет "Мечты о Париже"
4 150
Новинка
50 см
40 см
Букет "Лунный свет"
Гортензия - 1, Роза розовая 50см - 5, Маттиола - 2, Гвоздики - 3, Лизиантус - 3, Рускус, Эвкалипт парвифолия, Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Лента
Букет "Лунный свет"
3 790
Новинка
45 см
40 см
Букет "Лавандовые сны"
Роза белая 50см - 3, Роза кустовая 50см - 5, Альстромерии - 2, Лизиантус - 4, Хризантема кустовая сталион - 1, Кустовая хризантема белая - 1, Гвоздики - 2, Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Лента
Букет "Лавандовые сны"
3 270
Новинка
50 см
40 см
Букет "Французский поцелуй"
Роза розовая 50см - 6, Роза фиолетовая Deep Purple - 3, Роза кустовая 50см - 3, Лизиантус - 2, Гвоздика лунная - 2, Рускус, Эвкалипт парвифолия, Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Лента
Букет "Французский поцелуй"
3 930
Новинка
50 см
35 см
Букет "Ноты любви"
Роза розовая 50см - 5, Лизиантус - 3, Альстромерии - 2, Роза кустовая 50см - 7, Орхидея цимбидиум - 3, Эвкалипт цинерия, Колба-пробирка, Аспидистра, Лента, Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая)
Букет "Ноты любви"
4 500
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Подарочные корзины

30 см
25 см
Корзина фруктов
Корзина фруктов
Корзина фруктов
2 950
25 см
20 см
Корзина лакомств
Корзина лакомств
Корзина лакомств
3 220
30 см
25 см
Композиция "Изобилие вкуса"
Изобилие вкуса
Композиция "Изобилие вкуса"
5 260
35 см
38 см
Сырная фиеста
Сырная фиеста
Сырная фиеста
8 170
35 см
35 см
Сен-Тропе
Сен-Тропе
Сен-Тропе
4 820
35 см
20 см
Будь здоров!
Будь здоров!
2 930
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Со скидкой

Букет со скидкой
50 см
30 см
Букет "Подлинное сокровище"
Роза белая 50см - 9, Альстромерии - 3, Лизиантус - 4, Грин белл, Салал, Мешковина, Бечевка
Букет "Подлинное сокровище"
3 480
3 830
Букет со скидкой
45 см
55 см
Букет из 101 красной розы
Роза красная 50см - 101, Лента
Букет из 101 красной розы
8 430
10 120
Букет со скидкой
50 см
30 см
Букет "Счастье"
Роза кустовая 50см - 5, Лизиантус - 2, Роза белая 50см - 3, Вероника кустовая, Оксипеталум, Эвкалипт цинерия, Пучок сухоцвет (в ассортименте), Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Лента
Букет "Счастье"
4 180
4 600
Букет со скидкой
47 см
30 см
Букет "Малиновый щербет"
Роза кустовая 50см - 10, Роза розовая 50см - 11, Рускус, Фетр, Лента
Букет "Малиновый щербет"
3 540
3 890
Букет со скидкой
40 см
30 см
Букет "Таинственная незнакомка"
Кустовая хризантема белая - 5, Роза красная 50см - 7, Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Лента, Гиперикум, Рускус
Букет "Таинственная незнакомка"
2 770
3 050
Букет со скидкой
40 см
40 см
Букет "Шик"
Роза кустовая 50см - 4, Альстромерии - 6, Гвоздики - 3, Лизиантус - 5, Роза белая 50см - 3, Роза розовая 50см - 4, Вероника кустовая, Пучок сухоцвет (в ассортименте), Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Лента, Эвкалипт цинерия
Букет "Шик"
5 150
5 670
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Недорогие цветы

30 см
30 см
Букет "Лунная соната"
Лизиантус - 4, Альстромерии - 3, Фисташка, Сетка (Абака), Лента
Букет "Лунная соната"
2 030
35 см
20 см
Букет "Весеннее солнце"
Альстромерии - 9, Фетр, Лента
Букет "Весеннее солнце"
1 460
40 см
25 см
Букет "Капелька счастья"
Лизиантус - 7, Фетр, Лента
Букет "Капелька счастья"
2 090
40 см
43 см
Букет "Хризантема кустовая (11 шт.)"
Хризантема кустовая - 11, Фетр, Лента
Букет "Хризантема кустовая (11 шт.)"
2 220
40 см
30 см
Букет "Яркая улыбка"
Герберы - 7, Лента, Аспидистра
Букет "Яркая улыбка"
1 800
40 см
50 см
Букет "Лилии (3 шт.)"
Лилии - 3, Рускус, Гипсофила, Лента
Букет "Лилии (3 шт.)"
2 140
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Розы

45 см
45 см
Букет из 51 красной розы
Роза красная 50см - 51, Лента, Фетр
Букет из 51 красной розы
4 620
65 см
40 см
Букет из 25 белых роз Премиум Эквадор
Роза Эквадор Белая 70 см - 25, Лента
Букет из 25 белых роз Премиум Эквадор
6 030
35 см
30 см
Букет "Прекрасное начало"
Роза кустовая 50см - 11, Гипсофила, Фетр, Лента
Букет "Прекрасное начало"
2 270
48 см
25 см
Букет из 15 красных и белых роз
Роза красная и белая 50см - 15, Фетр, Лента
Букет из 15 красных и белых роз
1 830
48 см
35 см
Букет "Алые розы"
Роза красная 50см - 13, Гипсофила, Фисташка, Лента
Букет "Алые розы"
2 020
Букет со скидкой
45 см
60 см
Букет "101 розовая роза"
Роза розовая 50см - 101, Лента
Букет "101 розовая роза"
8 430
10 120
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Шляпные коробки

30 см
20 см
Композиция "Самая любимая"
Гвоздики - 3, Лизиантус - 5, Гвоздика кустовая - 3, Роза розовая 50см - 3, Шляпная коробка (20x16см), Оазис, Пленка, Фисташка, Лента
Композиция "Самая любимая"
3 440
30 см
20 см
Композиция "Воздушный замок"
Орхидея ванда - 1, Хризантема кустовая - 3, Лизиантус - 2, Альстромерии - 2, Шляпная коробка (20x16см), Оазис, Пленка, Колба-пробирка, Аспидистра, Фисташка, Лента
Композиция "Воздушный замок"
3 030
Хит продаж
33 см
27 см
Композиция "Восторг"
Роза розовая 50см - 23, Лента, Шляпная коробка (25x22см), Оазис
Композиция "Восторг"
3 600
40 см
25 см
Композиция "Фея цветов"
Роза розовая 50см - 9, Альстромерии - 4, Роза кустовая 50см - 8, Лизиантус - 4, Шляпная коробка (25x22см), Оазис, Пленка, Фисташка, Лента
Композиция "Фея цветов"
5 050
35 см
27 см
Композиция "Страсть"
Роза красная 50см - 23, Лента, Шляпная коробка (25x22см), Оазис
Композиция "Страсть"
3 600
30 см
21 см
Композиция "Утренняя звезда"
Орхидея цимбидиум - 7, Шляпная коробка (20x16см), Оазис, Аспидистра, Фисташка, Лента, Колба-пробирка
Композиция "Утренняя звезда"
4 250
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Корзины

20 см
20 см
Композиция "В лучших традициях"
Хризантема кустовая - 3, Лимониум, Рускус, Бабочка декоративная, Оазис, Корзина (мал.)
Композиция "В лучших традициях"
2 040
20 см
25 см
Композиция "Розовый сад"
Роза кустовая 50см - 7, Корзина (мал.), Оазис, Рускус, Фисташка, Гипсофила
Композиция "Розовый сад"
2 430
70 см
60 см
Композиция "Непревзойденной"
Роза розовая 70см - 25, Рускус, Оазис, Корзина (больш.)
Композиция "Непревзойденной"
6 000
35 см
45 см
Композиция "Мэрилин Монро"
Роза белая 50см - 13, Роза кустовая 50см - 12, Рускус, Оазис, Корзина (средн.)
Композиция "Мэрилин Монро"
4 750
35 см
40 см
Композиция "Соцветие"
Роза красная 50см - 6, Роза белая 50см - 4, Роза розовая 50см - 5, Рускус, Фисташка, Оазис, Корзина (средн.)
Композиция "Соцветие"
3 200
40 см
45 см
Композиция "Барокко"
Роза белая 50см - 7, Гвоздики - 7, Хризантема кустовая - 4, Хризантема кустовая сантини белая - 5, Статица, Фисташка, Салал, Корзина (больш.), Оазис
Композиция "Барокко"
5 770
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Подарочные наборы

40 см
20 см
Композиция "Яркие впечатления"
Роза красная 50см - 7, Питтоспорум, Эвкалипт популус, Лента, Шар фольгированный, Ваза, Ферреро 200г
Композиция "Яркие впечатления"
4 150
30 см
20 см
Композиция «Воздушный замок» с медвежонком
Орхидея ванда - 1, Альстромерии - 2, Хризантема кустовая - 3, Лизиантус - 2, Шляпная коробка (20x16см), Оазис, Пленка, Колба-пробирка, Аспидистра, Фисташка, Лента, Мишка 45 см
Композиция «Воздушный замок» с медвежонком
4 340
30 см
20 см
Композиция «Тиффани» с тортом
Роза фиолетовая Deep Purple - 3, Хризантема кустовая сантини белая - 3, Гвоздики - 3, Роза кустовая 50см - 5, Шляпная коробка (20x16см), Оазис, Фисташка, Пленка, Статица, Лента, Вкусный торт
Композиция «Тиффани» с тортом
5 640
40 см
20 см
Композиция "Праздник в душе"
Гвоздики - 19, Эвкалипт парвифолия, Лимониум, Пленка, Упаковка (фетр, крафт или пленка матовая) , Лента, Шар фольгированный, Ферреро 200г, Мишка 45 см
Композиция "Праздник в душе"
5 930
32 см
15 см
Композиция "Детский праздник"
Хризантема кустовая - 1, Герберы - 1, Статица, Рускус, Мишка 20 см, Корзина (мал.), Оазис
Композиция "Детский праздник"
2 470
Букет "С днем рождения"
Роза красная 50см - 9, Фетр, Лента, Шар гелиевый, Мишка 45 см, Раффаэлло 150г
Букет "С днем рождения"
3 880
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Шарики

Шары гелиевые 5 шт.
Шары гелиевые 5 шт.
690
40 см
40 см
Шар "Сердечко" - 1 шт.
Шар фольгированный
Шар "Сердечко" - 1 шт.
340
Зеркальный гелиевый шар - 5 шт.
Шар гелиевый
Зеркальный гелиевый шар - 5 шт.
700
Шары гелиевые с надписью 5 шт.
Шар гелиевый
Шары гелиевые с надписью 5 шт.
700
40 см
40 см
Круглый фольгированный шар - 1 шт.
Шар фольгированный
Круглый фольгированный шар - 1 шт.
340
40 см
40 см
Детский шар с рисунком - 1 шт.
Шар фольгированный
Детский шар с рисунком - 1 шт.
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Цветы — это наше призвание

«Русский букет» — крупнейший сервис по доставке цветов в России. Более 10 лет мы помогаем делать праздничные моменты особенными, доставляя цветы в Москве и по всему миру для вас и ваших близких. Наша миссия — дарить любимым людям улыбки, даже сквозь сотни километров, разделяющие их.
Подробнее о нас
День рождения
Шикарные букеты

Экспертная доставка

Мы доставляем великолепные букеты и подарки в любые, даже самые отдалённые уголки нашей страны и всего земного шара. Международная сеть охватывает более 100 стран, и к 2020 мы единственные в России, кто доставил цветочные композиции на острова Самоа, в Гренландию и Мадагаскар. Мы предлагаем бесплатную доставку цветов в Москве от 3 часов, работающую круглосуточно.
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Наши преимущества

Наш клиентский сервис работает 24/7, и в любой момент готов ответить на все вопросы, а также помочь заказать подходящие цветы для предстоящего торжества. Мы дарим скидку с первого заказа, и начисляем бонусные баллы за каждую покупку. Удобный сайт позволяет оформить заказ цветов на дом в один клик даже с мобильного устройства. А чтобы разделить счастливые моменты с близкими, закажите бесплатное фото получателя в момент вручения!
Подробнее о наших преимуществах
Необычные букеты
Букеты для невесты

Гарантия качества

Мы работаем только с лучшими флористами в Москве, и закупаем цветы напрямую с плантаций Эквадора, Голландии и России. Это помогает нам поддерживать низкие цены и гарантировать 100% свежести. Если у вас возникли вопросы к заказанным цветам, свяжитесь с нами — и мы сможем изменить его состав, заменить на новый или вернуть вам деньги.
Подробнее о наших гарантиях

Почему мы?

Фото букета до доставки

Мы отправим вам фотографию готового букета до доставки на ваш e-mail.

Сервисная служба 24/7

Служба поддержки клиентов работает круглосуточно, и готова 24/7 ответить на любые возникшие вопросы, а также помочь быстро заказать выбранный букет.

№1 по данным Яндекса

Мы — интернет-компания доставки цветов №1 в рейтинге крупнейших проектов Яндекс.Радар.

Все наши преимущества
  • Фото доставок цветов
  • Из Instagram
  • Фотоблог

  • Букет из 101 красной и белой розы

  • Букет из розовых роз

  • Хрустальное утро

  • Драгоценной

  • Герберы (9 шт.)

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Наши клиенты и партнеры

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Адреса наших салонов

Вы можете заказать доставку цветов для ваших близких в Москве на нашем сайте или по адресу:

Москва, Водопроводный переулок дом 2, стр. 1
Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корпус 3
Москва, ул. Сайкина, д. 21
Москва, ул. Малая Калужская, д. 12
Москва, ул. Газгольдерная, д. 10а, стр. 15
Москва, Ул. Нижегородская 25
Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42
Москва, ул. Маши Порываевой, д. 38, салон цветов
Москва, пл. Комсомольская, 1А, стр. 14
Москва, Проспект Мира, 92, стр. 2
Москва, пл. Рижская, д. 9, стр. 1

Стоимость и сроки курьерской доставки

Мы осуществляем доставку цветов во все районы города и в ближайшие населенные пункты,
в том числе, из списка ниже:

Районы города
Район Время и стоимость доставки
Щелково 1 ч. / бесплатно
Дзержинск 3 ч. / бесплатно
Митино 5 ч. / 200
Южное Бутово 3 ч. / 300
Некрасовка 3 ч. / 300
Новокосино 3 ч. / 300
Ближайшие населенные пункты
Наименование пункта Время и стоимость доставки
Мытищи 3 ч. / бесплатно
Королёв 3 ч. / бесплатно
Балашиха 3 ч. / 300
Зеленоград 3 ч. / бесплатно
Подольск 3 ч. / бесплатно
Красногорск 3 ч. / бесплатно

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