Доставка цветов в Москве

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Отправляем фото букета до доставки!
Оплата заказа онлайн в одно касание
Безопасно доставим цветы без контакта с курьером
С лучших плантаций
Голландии и Эквадора!
Получателю не понравился букет? Мы заменим его на новый!
Мы отправим вам фотографию готового букета до доставки на ваш e-mail.
Служба поддержки клиентов работает круглосуточно, и готова 24/7 ответить на любые возникшие вопросы, а также помочь быстро заказать выбранный букет.
Мы — интернет-компания доставки цветов №1 в рейтинге крупнейших проектов Яндекс.Радар.
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Вы можете заказать доставку цветов для ваших близких в Москве на нашем сайте или по адресу:
Мы осуществляем доставку цветов во все районы города и в ближайшие населенные пункты,
в том числе, из списка ниже:
|Район
|Время и стоимость доставки
|Щелково
|1 ч. / бесплатно
|Дзержинск
|3 ч. / бесплатно
|Митино
|5 ч. / 200 ₽
|Южное Бутово
|3 ч. / 300 ₽
|Некрасовка
|3 ч. / 300 ₽
|Новокосино
|3 ч. / 300 ₽
|Наименование пункта
|Время и стоимость доставки
|Мытищи
|3 ч. / бесплатно
|Королёв
|3 ч. / бесплатно
|Балашиха
|3 ч. / 300 ₽
|Зеленоград
|3 ч. / бесплатно
|Подольск
|3 ч. / бесплатно
|Красногорск
|3 ч. / бесплатно
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